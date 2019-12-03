https://news.day.az/society/1181569.html В Баку обрушился дом
В Баку обрушился дом
В Сабунчинском районе Баку просел двухэтажный частный дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Мамедьярова, 30/17.
По предварительным данным, дом, где проживал один человек, полностью разрушился. Прилегающим домам нанесен ущерб. В момент происшествия владелец отсутствовал дома.
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