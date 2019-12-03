В Сабунчинском районе Баку просел двухэтажный частный дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Мамедьярова, 30/17.

По предварительным данным, дом, где проживал один человек, полностью разрушился. Прилегающим домам нанесен ущерб. В момент происшествия владелец отсутствовал дома.