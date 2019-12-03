Бакинское транспортное агентство внесло явность в вопрос повышения цены проезда на автобусном маршруте №125 с 35 до 40 гяпиков с первого декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, глава пресс-службы БТА сообщил, что Маис Агаев после принятия Тарифным советом решения о регулировке цен, проезд в регулярном маршруте №125 по направлению 28 Мая-Локбатан был установлен на уровне 40 гяпиков.

"Учитывая обращения граждан, на данный момент автобусы на этой маршрутной линии продлены до поселка Локбатан. Сегодня жители поселка могут с удобством приехать в центр Баку, при этом потратив малое количество средств. Ранее жители Локбатана делали несколько пересадок из одного автобуса в другой, чтобы добраться в центр города", - сказал Маис Агаев.