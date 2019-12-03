https://news.day.az/society/1181669.html В Азербайджане отравились 5 студенток
В Азербайджане отравились 5 студенток
В Газахском районе отравились 5 студенток.
Как передает Day.Az, студенток разместили в Гахский районный диагностический центр.
Согласно предварительной информации, отравившиеся - студентки Гахского государственного социально-экономического колледжа.
Афсана Сафарли, Гюлендам Гасанова, Хавер Мамедова, Арзу Ализаде и Махизар Сулейманова были доставлены в больницу с диагнозом отравления.
Пациенткам была оказана первая медицинская помощь, их состояние среднетяжелое.
Предполагается, что причиной отравления стал угарный газ.
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