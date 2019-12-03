В Газахском районе отравились 5 студенток. 

Как передает Day.Az, студенток разместили в Гахский районный диагностический центр.

Согласно предварительной информации, отравившиеся - студентки Гахского государственного социально-экономического колледжа.

Афсана Сафарли, Гюлендам Гасанова, Хавер Мамедова, Арзу Ализаде и Махизар Сулейманова были доставлены в больницу с диагнозом отравления.

Пациенткам была оказана первая медицинская помощь, их состояние среднетяжелое. 

Предполагается, что причиной отравления стал угарный газ.

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