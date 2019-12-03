Журналист Азербайджанского телевидения Закир Мусаев и оператор Сафар Сафаров, находящиеся в отпуске в городе Армавир Краснодарского края, подверглись нападению армян.

Как передает Day.Az со ссылкой на konkret.az, журналисты хотели подготовить репортаж с места, где была демонтирована мемориальная доска Гарегину Нжде, расположенная во дворе армянской апостольской церкви. Священнослужители применили силу в отношении журналистов.

После обследования в местной больнице журналисты собираются обратиться в полицию.