https://news.day.az/society/1181849.html Армяне напали на азербайджанского журналиста - ВИДЕО
Армяне напали на азербайджанского журналиста - ВИДЕО
Журналист Азербайджанского телевидения Закир Мусаев и оператор Сафар Сафаров, находящиеся в отпуске в городе Армавир Краснодарского края, подверглись нападению армян.
Как передает Day.Az со ссылкой на konkret.az, журналисты хотели подготовить репортаж с места, где была демонтирована мемориальная доска Гарегину Нжде, расположенная во дворе армянской апостольской церкви. Священнослужители применили силу в отношении журналистов.
После обследования в местной больнице журналисты собираются обратиться в полицию.
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