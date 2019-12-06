В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими в Сабирабадском районе, как и во всех других регионах, проведена акция по высадке деревьев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сотни жителей района с большим воодушевлением собрались вдоль магистрали Сабирабад-Саатлы для участия в этой масштабной кампании.

В целом, в акции приняли участие свыше 12 тысяч жителей района и посадили тысячи фруктовых и декоративных деревьев разных сортов. Масштабная акция по посадке деревьев шестого декабря также прошла в Билясуварском, Имишлинском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах и городе Ширван.

Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев сыграет важную роль в улучшении состояния окружающей среды. Специалисты и интеллигенция оценивают эту инициативу как весомый вклад в дело охраны природы и окружающей среды в Азербайджане.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 650-летнего юбилея выдающегося поэта и мыслителя Имадеддина Насими, 2019 год объявлен "годом Насими".