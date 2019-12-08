В связи с наблюдаемыми в Баку дождливыми погодными условиями на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт скорость снижена на 20 км/час.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА). Было отмечено, цель данных мер - обеспечить безопасность движения.

В сообщении говорится, что участникам движения рекомендуется быть осторожными в таких погодных условиях. "Просьба водителям соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и координироваться с другими участниками движения", - отмечается в сообщении.