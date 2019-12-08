https://news.day.az/society/1183491.html В Лянкяране произошло землетрясение
В Лянкяране произошло землетрясение
8 декабря в Лянкяране произошло землетрясение силой 3 балла.
По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение было зафиксировано в 19:33 в Каспийском море в 58 км к северо-западу от станции Лянкяран, передает Day.Az.
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