8 декабря в Лянкяране произошло землетрясение силой 3 балла.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение было зафиксировано в 19:33 в Каспийском море в 58 км к северо-западу от станции Лянкяран, передает Day.Az.