В Баку открылись предновогодние ярмарки
В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и 1 января - Новым годом, в Баку стартовали праздничные ярмарки. Об этом сообщили Trend в Департаменте торговли и услуг Исполнительной власти Баку, передает Day.Az.
Как и каждый год, в этом году ИВ Баку и ГУП Баку утвердили дислокацию праздничных ярмарок, согласно которой они размещены перед станциями метро.
Сейчас на различных территориях в Насиминском, Наримановском, Ясамальском, Бинагадинском, Низаминском, Хатаинском районах установлены 23 палатки для праздничных ярмарок.
Праздничные ярмарки будут работать до 7 января.
В основном в палатках продаются новогодние подарки, фрукты и овощи.
Праздничные палатки планируется установить и перед другими станциями метро.
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