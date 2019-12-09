В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и 1 января - Новым годом, в Баку стартовали праздничные ярмарки. Об этом сообщили Trend в Департаменте торговли и услуг Исполнительной власти Баку, передает Day.Az.

Как и каждый год, в этом году ИВ Баку и ГУП Баку утвердили дислокацию праздничных ярмарок, согласно которой они размещены перед станциями метро.

Сейчас на различных территориях в Насиминском, Наримановском, Ясамальском, Бинагадинском, Низаминском, Хатаинском районах установлены 23 палатки для праздничных ярмарок.

Праздничные ярмарки будут работать до 7 января.

В основном в палатках продаются новогодние подарки, фрукты и овощи.

Праздничные палатки планируется установить и перед другими станциями метро.