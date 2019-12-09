https://news.day.az/society/1183636.html Сильный пожар в Хырдалане, есть пострадавший
Сильный пожар в Хырдалане, есть пострадавший
В городе Хырдалан Абшеронского района Азербайджана произошел сильный пожар.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пожар охватил первый этаж трехэтажного здания, общей площадью 1080 квадратных метров.
В результате происшествия сгорела дверь одной из комнат и находящиеся внутри 20 картонных тар, пострадал один человек.
Другие этажи здания удалось защитить от огня, пожар был оперативно потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны.
Соответствующие структуры начали расследование в связи с происшествием.
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