В городе Хырдалан Абшеронского района Азербайджана произошел сильный пожар.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар охватил первый этаж трехэтажного здания, общей площадью 1080 квадратных метров.

В результате происшествия сгорела дверь одной из комнат и находящиеся внутри 20 картонных тар, пострадал один человек.

Другие этажи здания удалось защитить от огня, пожар был оперативно потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны.

Соответствующие структуры начали расследование в связи с происшествием.