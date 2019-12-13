В состоянии здоровья правозащитника Огтая Гюльалыева, лечение которого продолжается в Турции после перенесенного ДТП, наблюдается улучшение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространил сын правозащитника Табриз Гюльалыев.

"В состоянии моего отца Огтая Гюльалыева наблюдается прогресс. За последние два дня у него не было температуры и улучшилось дыхание. Также снижается уровень кератина в почках. Скорее бы уже услышать добрые вести.

От имени своей семьи выражаю глубокую благодарность всем, кто оказал поддержку моему отцу", - сказал сын правозащитника.

Напомним, что 29 октября в 17:20 на территории Насиминского района - на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина таксист Кянан Абдуллаев на автомобиле Hyundai Accent сбил переходившего дорогу пешехода, правозащитника Огтая Гюльалыева.

В результате у правозащитника, получившего тяжелые повреждения, произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время его лечение продолжается при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Американской клинике в Турции.