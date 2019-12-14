Газификация в Азербайджане не носит инвестиционный характер и осуществляется исключительно за счет средств, выделяемых каждый год из государственного бюджета.

Об этом сказал генеральный директор производственного объединения (ПО) "Азеригаз" Руслан Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он также отметил, что за последние десять лет уровень газификации в стране возрос с 62,2 процента до 96 процентов.

"Количество абонентов ПО "Азеригаз" увеличилось с 700 тысяч до 2,300 тысячи. Были проведены работы по обновлению и капитальному ремонту на большей части газовых линий", - продолжил Алиев.

Он добавил, что в этом году работы по газификации проводились ускоренными темпами в Баку, окрестностях столицы и регионах.

"До конца текущего года только в регионах будут обеспечены газом около 100 поселков. В своей деятельности мы также стараемся извлекать пользу от современных технологий. Мы заинтересованы в интеграции с центрами "Службы ASAN" и "ASAN Kommunal" с целью предоставления современных и прозрачных услуг", - подытожил Руслан Алиев.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.