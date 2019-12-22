В Низаминском районе Гянджи произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, происшествие было зарегистрировано в трехэтажном здании средней школы.

В результате пожара сгорели 2 ковра и 3 стола на первом этаже здания. Остальная территория школы была защищена от огня.

Огонь был оперативно потушен пожарниками.