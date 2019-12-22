https://news.day.az/society/1187872.html В школе в Гяндже произошел пожар
В школе в Гяндже произошел пожар
В Низаминском районе Гянджи произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, происшествие было зарегистрировано в трехэтажном здании средней школы.
В результате пожара сгорели 2 ковра и 3 стола на первом этаже здания. Остальная территория школы была защищена от огня.
Огонь был оперативно потушен пожарниками.
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