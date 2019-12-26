В связи с наступающим Новым годом в Азербайджане, как и во всем мире, ощущается настоящая праздничная атмосфера.

Чем меньше дней остается до ухода старого и прихода нового года, тем краше становится Баку. Новогодними атрибутами украшены центральные улицы и проспекты, и эта атмосфера не может не восхищать жителей и гостей столицы.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фоторепортаж с улиц и проспектов предновогоднего Баку.