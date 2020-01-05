https://news.day.az/society/1191309.html В Мингячевире произошел пожар в жилом здании
В Мингячевире произошел пожар в жилом здании
В городе Мингячевир произошел пожар в пятиэтажном жилом здании.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара на площади 2 м² сгорела мебель на кухне 4-комнатной квартиры общей площадью 61 м² на 2-м этаже дома, передает Day.Az.
Остальная часть квартиры была защищена от огня, пожар потушен.
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