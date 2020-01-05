https://news.day.az/society/1191392.html Пожар в жилом здании в центре Баку потушен
Пожар в жилом здании в центре Баку потушен
В строящейся на мансарде четырехэтажного здания двухкомнатной квартире в Насиминском районе Баку произошел, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади 50 кв.м. Остальная часть квартиры была защищена от огня.
Усилиями пожарных огонь был потушен.
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