В строящейся на мансарде четырехэтажного здания двухкомнатной квартире в Насиминском районе Баку произошел, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади 50 кв.м. Остальная часть квартиры была защищена от огня.

Усилиями пожарных огонь был потушен.

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