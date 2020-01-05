В строящейся на мансарде четырехэтажного здания двухкомнатной квартире в Насиминском районе Баку произошел, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади 50 кв.м. Остальная часть квартиры была защищена от огня.

Усилиями пожарных огонь был потушен.