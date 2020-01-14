https://news.day.az/society/1193949.html Назначен новый генеральный директор Республиканского наркоцентра Азербайджана
Назначен новый генеральный директор Республиканского наркоцентра Азербайджана
Генеральный директор Республиканского наркологического центра Азербайджана Араз Алигусейн оглу Манучери-Лален освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав.
Как говорится в сообщении, министр здравоохранения Огтай Ширалиев сегодня подписал соответствующий приказ.
Другим приказом министра заведующий отделением первой Психиатрической больницы Орхан Расим оглу Джафаров освобожден от занимаемой должности и назначен генеральным директором Республиканского наркоцентра.
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