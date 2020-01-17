https://news.day.az/society/1194753.html Назначен прокурор одного из районов Азербайджана
Назначен прокурор одного из районов Азербайджана
Асаф Сарыкишиев назначен прокурором Бардинского района Азербайджана.
Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Закир Гаралов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
До этого назначения Сарыкишиев работал заместителем начальника Следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.
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