https://news.day.az/society/1194753.html Назначен прокурор одного из районов Азербайджана

Назначен прокурор одного из районов Азербайджана

Общество, 17 января 2020 09:23 458

Асаф Сарыкишиев назначен прокурором Бардинского района Азербайджана.

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Закир Гаралов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

До этого назначения Сарыкишиев работал заместителем начальника Следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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