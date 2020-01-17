Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело масштабные проверки в детсадах

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана в прошлом году провело мониторинги в 1206 дошкольных образовательных учреждениях, действующих на территории страны.

Об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель АПБ Гошгар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в прошлом году Агентство в целом осуществило 1291 проверку в сфере пищевой безопасности, ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Председатель АПБ сообщил, что из них 820 - плановые, а 471 - внеплановые. В отношении 748 хозяйственных субъектов составлены 792 протокола по фактам административных проступков. Приняты решения о наложении 629 штрафов, направлении 36 дел в соответствующие органы, сделано 21 предупреждение, по 14 фактам применены условные штрафы, вынесены решения о прекращении исполнения по шести делам и приостановлении исполнения по пяти делам. Размер административных штрафов составил 372 530 манатов.

Тахмазли добавил, что в ходе проверок в сфере пищевой безопасности, по ветеринарному и фитосанитарному контролю и мерам по контролю над импорт-экспортом в 2019 году в целом обезврежено 108,2 тысячи тонн и 99,4 тысячи единиц продукции (пшеница, соя, ячмень, саженец и другие), уничтожено - 629 тонн и 9734,9 литра, утилизировано - 33,3 тонны.