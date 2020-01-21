Расим Саттар-заде: Уровень Каспийского моря останется относительно низким - ИНТЕРВЬЮ

Уровень воды в Каспийском море постепенно снижается.

Глава Отдела экологической политики МЭПР Расим Саттар-заде ответил на наши вопросы о причинах этого явления.

Отвечая на вопрос о том, почему уровень воды в Каспии снижается, Саттар-заде сказал, что поскольку Каспийское море является замкнутым водоемом, периодические изменения его уровня неизбежны.

"Главным фактором изменения уровня Каспийского моря является климат его бассейна и колебание уровня во многом зависит от элементов водного баланса питающих его рек, а также количества осадков и испарений. Тектонические движения на морском дне также являются факторами, влияющими на изменение уровня. Наблюдается снижение стока реки Волги, основного источника питания Каспия. В первой половине прошлого года сток реки составил 114 км3, что значительно меньше среднегодового значения (146 км3)", - отметил он.

"Самый низкий уровень Каспийского моря в ХХ-ом веке был зафиксирован в 1977 году. Впоследствии, за короткий исторический промежуток времени, в течение 1977-1995 гг., он увеличился на 2,5 метра, а в последующие годы вновь начал наблюдаться спад", - сказал он, комментируя изменения уровня динамики Каспийского моря за последние годы.

Эксперт добавил, что с 2006 года прослеживается тенденция снижения уровня Каспийского моря, в 2019-ом году среднегодовой уровень моря по Балтийской системе составил 27,89 м ниже уровня моря, что на 1,1 метра выше уровня 1977 года.

Расказывая о том, ожидается ли повышение уровня воды в Каспийском море, Саттар-заде пояснил, что невозможно составлять долгосрочные прогнозы динамики уровня моря.

"Ни один из долгосрочных прогнозов, сделанных до сих пор, не оправдался. Я хотел бы отметить, что Координационный Комитет по гидрометеорологии Каспийского моря готовит полугодовые сценарии изменения уровня моря на основе данных пяти прикаспийских стран. Согласно последнему сценарию, уровень Каспийского моря будет относительно низким в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим годом", - сказал он.

"В настоящее время уровень Каспийского моря не считается опасным для окружающей среды, здоровья населения и отраслей экономики. Однако, если спад продолжится в течение длительного времени, это может повлиять на некоторые области экономики, особенно морские нефтегазовые операции, морской транспорт и порты. В связи с этим, Национальный департамент по гидрометеорологии МЭПР проводит регулярный мониторинг за уровнем моря, информируя об этом структуры, работа которых связана с морем, для того, чтобы они использовали эту информацию в работе и при планировании будущих проектов", - заключил глава Отдела экологической политики МЭПР, рассказывая об опасностях падения уровня воды в море.