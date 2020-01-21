https://news.day.az/society/1195881.html Школьники, которые учатся под обстрелом - Репортаж из села Ахмедагалы

Школьники, которые учатся под обстрелом - Репортаж из села Ахмедагалы

Общество, 21 января 2020 19:38 516

Полная средняя школа села Ахмедагалы в Агдамском районе является учебным заведением, расположенном на кратчайшем расстоянии от линии соприкосновения войск. Несмотря на частые нарушения режима прекращения огня, вражеские провокации, уровень образования в этой отдаленной сельской школе высок.

Региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ побывал в полной средней школе села Ахмедагалы, функционирующей лицом к лицу с врагом, побеседовал с педагогическим коллективом и школьниками, поинтересовался деятельностью и успехами учебного заведения, передает Day.Az.

Учительница школы Зумруд Мамедова отметила, что сельская школа, построенная в 1991 году, была капитально отремонтирована в 2013 году. В учебном заведении созданы все условия для образования и воспитания школьников. Школа оснащена физической и химической лабораториями, компьютерными и классными комнатами, актовым и спортивным заллами, буфетом, библиотекой, служебными комнатами, отопительной системой, необходимым инвентарем и оборудованием. Здесь 49 педагогов занимаются образованием и воспитанием 278 школьников.

В сельской школе, находящейся буквально в двух шагах от линии фронта, посещаемость и качество образования на высоком уровне. Несмотря на частые нарушения режима прекращения огня, уроки в школе идут своим чередом. Выпускники школы на приемных экзаменах в высшие учебные заведения показывают высокие результаты. За последние 10 лет 215 выпускников школы поступили в различные высшие учебные заведения республики, а 128 выпускников - в средние специальные учебные заведения. Только за минувший учебный год 13 из 14 выпускников школы стали студентами, четверо из них набрали свыше 500 баллов. Ученики школы активно участвуют и в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных соревнованиях.

"Успехи наших школьников радуют учителей, внимание и забота нашего государства об образовании вдохновляют нас. Стараемся наряду с обучением знаний и наук, также воспитывать наших школьников в патриотическом духе, как достойных граждан для нашего народа, государства" - подчеркнула Зумруд муаллиме.

В ходе знакомства с учебным заведением мы понаблюдали в классах и за учебным процессом. Уровень посещаемости учеников в школе высокий. Ученик 11-го класса Эмиль Асланов сказал, что с удовольствием идет в школу: "Здесь часто слышны звуки выстрелов, но несмотря на это, мы каждый день идем в школу, не отстаем от уроков. Несмотря на то, что наша школа находится близ линии соприкосновения, мы не боимся, уверены в мужестве наших воинов. Стараемся на высоком уровне учить уроки. В минувшем году в разное время заместители министра образования Фирудин Гурбанов и Махаббат Велиева побывали в нашей школе. Государственная забота вдохновляет нас усердно стараться и хорошо учиться. Я готовлюсь к поступлению в вуз по третьей группе специальностей. Мое самое большое желание - получить высшее образование и стать историком".

Ученица Айтадж Гулиева готовится поступать в вуз по четвертой группе специальностей. Она хочет поступить в Медицинский университет, став высококвалифицированным врачом, работать в родном селе: "В нашем классе 19 учеников. Все мы дали слово, что поступим в высшие учебные заведения, освоим различные специальности. Потому что в нашем селе, расположенном на линии соприкосновения, есть потребность в кадрах различных специальностей. Так что я поставила перед собой цель стать врачом и служить жителям нашего села. В нашей школе строгая дисциплина, уровень образования очень высокий".

Отдаленная школа села Ахмедагалы Агдамского района, находящаяся в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения, достигла этих успехов благодаря государственной заботе, высокой дисциплине и напряженному труду педагогического коллектива. Уверены, что учебное заведение, поставившее перед собой главную цель сформировать школьников в высокоинтеллектуальных и всесторонних личностей, добьется больших успехов и в дальнейшем.

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