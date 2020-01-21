https://news.day.az/society/1195927.html Свыше половины новорожденных в Азербайджане в 2019 году - мальчики

Свыше половины новорожденных в Азербайджане в 2019 году - мальчики

Общество, 21 января 2020 22:06 126

За 11 месяцев прошлого года районные (городские) регистрационные отделения министерства юстиции зарегистрировали 129,183 тысячи новорожденных детей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, уровень рождаемости на каждую 1000 человек остался неизменным по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - 14,2. 53,2 процента новорожденных - мальчики, 46,8 процента - девочки, в том числе 3102 двоен, 102 - троен, восемь - четверен.

За январь - ноябрь 2019 года в стране зарегистрировано 50 796 фактов смерти.

По сравнению с отчетным периодом 2018 года уровень смертности на каждую 1000 человек снизилась с 5,8 до 5,6.

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