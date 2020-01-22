В Азербайджане меняют правила продажи билетов на поезда - ВАЖНО

В Азербайджане внесены изменения в правилах продажи билетов на поезда, курсирующие внутри страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", согласно новым правилам, пассажиры теперь смогут приобрести билеты не за 10, а за 30 дней до отправления поезда.

Новые правида будут применяться с 23 января.