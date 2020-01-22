https://news.day.az/society/1196255.html В Азербайджане меняют правила продажи билетов на поезда - ВАЖНО
В Азербайджане меняют правила продажи билетов на поезда - ВАЖНО
В Азербайджане внесены изменения в правилах продажи билетов на поезда, курсирующие внутри страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", согласно новым правилам, пассажиры теперь смогут приобрести билеты не за 10, а за 30 дней до отправления поезда.
Новые правида будут применяться с 23 января.
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