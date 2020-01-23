Хырдаланское кладбище сносят? - Официальный ответ

В соцсетях распространилась информация о том, что часть хырдаланского кладбища будет снесена в связи с работами по расширению дороги Баку-Сумгайыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана прокомментировало данный вопрос.

Глава пресс-службы ведомства Анар Наджафли сказал, что данная информация не соответствует действительности.

"Дорога Баку-Сумгайыт ремонтируется. На трассе Хырдалан и за ее пределами находятся жилые и нежилые районы, именно они сносятся при расширении. Согласно законодательству, жители этих районов получают компенсации. О сносе Хырдаланского кладбища не идет и речи. Даже забор кладбища останется нетронутым", - сказал он.