В Азербайджане некоторых кандидатов освободят от экзамена при приеме в докторантуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к кандидатам, которые будут сдавать экзамены по иностранному языку для приема в докторантуру и диссертантуру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, вступительный экзамен по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру будет проведен 26 января. Регистрация для участия в экзамене уже завершилась, и 1382 кандидата прошли регистрацию на экзамены по английскому языку, 61 кандидат - по французскому языку, 61 кандидат - по немецкому языку.

Согласно решению Кабмина Азербайджана о внесении изменений в "Правила создания докторантуры и приема в докторантуру", кандидаты, обладающие международными сертификатами по знанию языка В2 и выше (IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, DALF), освобождаются от экзамена. В этой связи от экзамена освобождены 35 кандидатов, представившие в ГЭЦ сертификаты с 13 по 15 января 2020 года. В преддверии экзаменов 18 января на основе модели вступительного экзамена в докторантуру и диссертантуру был проведен электронный пробный экзамен, дающий кандидатам возможность оценки своих знаний языка. В ходе экзамена кандидаты также написали эссе на предложенные темы. Из 307 кандидатов, принявших участие в экзамене, 139 человек (45,3 процента), набрали 2 и более баллов, что соответствует требованиям по минимальной проходной оценке (20 процентов) на письменном экзамене. К сожалению, 171 (55,16 процента) кандидат не удовлетворили данным требованиям или вообще не написали эссе. Максимальный балл (10 баллов) набрал лишь один кандидат, трое набрали 9,5 балла, один - девять баллов. В целом 60 кандидатов (21,61 процента) набрали 5 и более баллов.

"Напоминаем, что как на пробном, так и на действительном вступительном экзамене будут даны задания для проверки навыков чтения, письма, речи, коммуникативных навыков использования языка, уровня словарного запаса и грамматических знаний кандидатов на основании "Общеевропейских компетенций владения иностранным языком" (CEFR) и структуры экзаменов по иностранным языкам. По первому блоку будут заданы 40 заданий, каждый из которых будет оцениваться в один балл. Максимальная оценка письменного эссе - 10 баллов. Таким образом, максимальная оценка на экзамене равна 50 баллам, а минимальная - 25 баллов", - сказали в ГЭЦ.