В рамках конференции "Баку-Москва - диалог культур" состоялось открытие круглого стола - ФОТО

В отеле Hilton в рамках конференции "Баку-Москва - диалог культур" состоялось открытие круглого стола, организованного при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Правительства Москвы и информационного агентства ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии, проводимом с целью укрепления связей и развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией, принимают участие государственные должностные лица, министры, руководящие лица и бизнесмены, деятели культуры, образования и науки, а также представители СМИ обеих стран.

В рамках конференции "Москва-Баку - диалог культур" проводится круглый стол на тему "Диалог культур - основа диалога народов", фотовыставки выдающихся азербайджанцев, проживающих в России, и русских, проживающих в Азербайджане, совместно организованной информационным агентством ТАСС и Азербайджанским государственным информационным агентством. Презентуются книги "Формула власти" и "Формула жизни" первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного работника культуры и журналиста России, лауреата Государственной премии России, кавалера государственных орденов Азербайджана "Слава", "Дружба", "Честь" Михаила Гусмана, посвященные его 70-летию. Проводятся и другие культурные мероприятия.