В Баку оштрафованы водители, скрывшие номера автомобилей

В Баку оштрафованы водители, скрывавшие государственные регистрационные знаки автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в социальных сетях распространились кадры, отражающие скрытие государственных регистрационных знаков нескольких транспортных средств на улице 28 Мая столицы для уклонения от камер наблюдения Бакинского транспортного агентства (БТА).

Как сообщил АПА пресс-секретарь БТА Маис Агаев, в основном такие случаи происходят на территориях, где есть камеры наблюдения для выявления незаконной парковки: "Водители должны знать, что за подобные действия предусмотрены более суровые штрафные санкции".

Начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов сообщил АПА, что на основании обращения БТА были оштрафованы около 10 водителей, скрывших государственные регистрационные знаки автомобилей на улице 28 Мая.

В.Асадов также отметил, что штраф за скрытие государственных регистрационных знаков автомобиля составляет 500 манатов.