https://news.day.az/society/1197198.html В Азербайджане будут штрафовать водителей автомобилей с иностранными номерами

В Азербайджане будут штрафовать водителей автомобилей с иностранными номерами

Общество, 26 января 2020 10:14 385

Водители транспортных средств с иностранными госномерами, которые нарушили правила ПДД в Азербайджане, но не оплатили штраф, не смогут пересечь границу.

Об этом сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər.

По его словам, раньше водители автомобилей, зарегистрированных за рубежом, могли грубо нарушить правила в Азербайджане, а затем спокойно пересечь границу. Но теперь нарушения таких водителей регистрируются с помощью спецсредств.

Помимо этого, вот уже несколько дней, как центральная информационная система Главного управления государственной дорожной полиции была интегрирована в контрольно-пропускные пункты на таможне. Поэтому нарушения правил, совершенные этими водителями видят и сотрудники КПП.

Отметим, что это правило распространяется не только на транспортные средства с иностранными госномерами, но и на водителей автомобилей с азербайджанскими номерными знаками.

Кямран Алиев также сообщил, что водителям автомобилей с азербайджанскими номерными знаками посредством SMS направляется подробная информация о совершенном ими административного проступке. Тем не менее, эта функция все еще не доступна для водителей транспортных средств, зарегистрированных за рубежом.

Следует также отметить, что водитель автомобиля с иностранными госномерами, нарушивший правила в Азербайджане и вернувшийся в свою страну ранее, до объединения информационных баз, будет должен выплатить штраф на границе при очередном въезде в Азербайджан. Либо, если автомобиль, за которым числится нарушение, продан кому-то другому, новый владелец не сможет въехать в страну без уплаты административного штрафа.

По словам Кямрана Алиева, новые правила распространяются и на пешеходов, нарушающих закон. То есть, если на человека наложен административный штраф, ему/ей не разрешат пересечь границу без уплаты штрафа.

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