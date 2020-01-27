СМИ: "İDEAL" приобрел сеть магазинов "Sabina"

"İDEAL" приобрел сеть магазинов "Sabina".

Хотя стоимость сделки еще не известна, новость об изменении структуры уже известна сотрудникам, передает Day.Az со ссылкой на banker.az.

Всего в Баку и Гяндже находится 12 магазинов "Sabina", и эта сеть работала до появления на рынке бренда "İDEAL". Сеть магазинов IDEAL теперь насчитывает 15 магазинов в Баку и Сумгайыте.

По информации СМИ, сеть магазинов "İDEAL" теперь легально принадлежит ADORE COMPANY LLC. Компания была основана в 2007 году, ее уставный капитал составляет 3 миллиона 200 тысяч манатов.

Законным представителем ADORE COMPANY является Самир Ялчин оглу Алиев.

Сеть магазинов "Sabina" была основана в 1994 году. Фуад Шихалиев, президент парфюмерной группы "Sabina", скончался в Каннах четыре месяца назад.