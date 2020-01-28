В Азербайджане выставят на продажу автомобили с 50% скидкой

25 февраля в Азербайджане пройдет аукцион автомобилей, находящихся на балансе госструктур.

Как передает Day.Az, на этот раз находящиеся на балансе Центральной избирательной комиссии автомобили выставляются на продажу в четвертый раз с 25% скидкой.

Автомобили на балансе Верховного суда выставляются на аукцион в третий раз с 10% скидкой. Транспортные средства на балансе Управления Милли Меджлиса продаются в пятый раз с 50% скидкой. Транспортные средства, находящиеся на балансе Центральной больницы нефтяников Министерства здравоохранения, будут предлагаться в пятый раз с 50% скидкой. Автомобили на балансе ОАО "Азеристиликтеджхизат" в четвертый выставляются на аукцион с 25% скидкой.

Заказы будут приниматься Государственным комитетом по имущественным вопросам (улица Халила Рзы Улутюрка, 20, Низаминский район, Баку) или посредством электронного портала e-emdk.gov.az не позднее, чем за три банковских дня до аукциона.

Список автомобилей можно просмотреть здесь.