С 1 февраля на портале transfer.edu.az начинается перевод студентов, сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.

Электронный прием документов будет продолжен до 7 февраля.

Будет осуществляться перевод студентов из вузов внутри страны и вузов, находящихся за ее пределами, перевод со специальности на специальность, а также перевод студентов колледжей Азербайджана и лиц, обучающихся в магистратуре.

Лица могут выбрать на портале учебное заведение, в которое хотят перевестись, для чего необходимо ввести требуемую информацию и установить, соответствуют ли они критериям перевода.

Напомним, что с начала работы портала и до настоящего времени было осуществлено около шести тысяч переводов студентов.