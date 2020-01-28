В рамках комплексных мероприятий, проводимых в целях проверки готовности войск к новому учебному периоду, осуществляется осмотр и оценка состояния бронированной, автомобильной и специальной техники воинских частей, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Оценка состояния военной техники осуществляется посредством проверки работоспособности её основных узлов и агрегатов.

Комплексные мероприятия продолжаются.