https://news.day.az/society/1197887.html В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники - ФОТО
В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники - ФОТО
В рамках комплексных мероприятий, проводимых в целях проверки готовности войск к новому учебному периоду, осуществляется осмотр и оценка состояния бронированной, автомобильной и специальной техники воинских частей, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Оценка состояния военной техники осуществляется посредством проверки работоспособности её основных узлов и агрегатов.
Комплексные мероприятия продолжаются.
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