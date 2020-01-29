В Москве у подъезда дома на улице Гарибальди был зверски убит предприниматель из Азербайджана Махир Аскеров. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Неизвестный мужчина в капюшоне и с шарфом на лице наскакивает на жертву и наносит сверху страшные удары ножом. В общей сложности убийца нанес 18 ударов, а затем убежал через двор к противоположному дому.

Четыре проникающих ранения в грудную клетку оказались для мужчины смертельными, сообщает телеканал РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Какие мотивы могли быть у убийцы, пока непонятно. Известно, что убитый был индивидуальным предпринимателем: торговал фруктами, овощами и одеждой. В основном он жил и работал в Нижнем Новгороде, а в Москву приезжал по делам и чтобы повидаться с дочерью и внучкой. В частности в этот раз он приехал на день рождения внучки. Совершенно непонятно, кому он мог здесь перейти дорогу.

Родственники также говорят, что совершенно без понятия, из-за чего Махира могли убить. Никаких угроз ему не поступало.

Бывшая соседка мужчины вспомнила один конфликтный случай, когда он продал некачественный арбуз ее маме. Но в итоге продавец просто вернул деньги и конфликт был исчерпан.