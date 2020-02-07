https://news.day.az/society/1200975.html В Азербайджане изменили правила приема в вузы - РЕШЕНИЕ КАБМИНА
В Азербайджане изменили правила приема в вузы - РЕШЕНИЕ КАБМИНА
Кабинет министров внес изменения в правила приема студентов в вузы Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, cоответствующее решение опубликовано на сайте Кабмина.
Согласно документу, "группы специальностей и специальности" утверждены в новой редакции. Кроме того, изменения касаются специальностей, требующих экзамена по выявлению способностей.
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
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