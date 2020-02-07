Кабинет министров внес изменения в правила приема студентов в вузы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, cоответствующее решение опубликовано на сайте Кабмина.

Согласно документу, "группы специальностей и специальности" утверждены в новой редакции. Кроме того, изменения касаются специальностей, требующих экзамена по выявлению способностей.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.