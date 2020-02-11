https://news.day.az/society/1201947.html В районы Азербайджана направили спецтехнику для расчищения гололеда
В районы Азербайджана направили спецтехнику для расчищения гололеда
Снег в Баку не создал никаких трудностей для движения транспортных средств на дорогах.
Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), на главных улицах и проспектах Баку, контролируемых агентством, а также на пригородных дорогах гололед не наблюдался.
Тем не менее, в районах, где есть вероятность обледенения дорог, со вчерашнего дня направлена спецтехника: "Еще раз просим водителей быть осторожными, соблюдать ограничение скорости и учитывать метеорологические факторы".
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