Снег в Баку не создал никаких трудностей для движения транспортных средств на дорогах.

Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), на главных улицах и проспектах Баку, контролируемых агентством, а также на пригородных дорогах гололед не наблюдался.

Тем не менее, в районах, где есть вероятность обледенения дорог, со вчерашнего дня направлена спецтехника: "Еще раз просим водителей быть осторожными, соблюдать ограничение скорости и учитывать метеорологические факторы".