Факт вчерашнего отравления в Имишлинском района показывает, что население готовит консервированную продукцию в домашних условиях, не соблюдая технологии.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, вчера в Имишли после употребления в пищу консервированной продукции скончался один из членов семьи, двое были госпитализированы в больницу с диагнозом "пищевое отравление", где продолжают лечение.

Председатель АПБ призвал население быть чрезвычайно внимательными при изготовлении продуктов питания кустарным способом.

Он также подчеркнул, что факты отравления донером происходят чаще всего из-за неправильного обращения людей с продуктами, которые готовят донер: "Они не соблюдают условия хранения ряда продовольственных продуктов. В то же время не соблюдаются санитарно-гигиенические правила при контакте с мясом и мясопродуктами, а также со скоропортящимися продуктами".