В рамках мероприятий по защите территории страны от птичьего гриппа и коронавируса нового типа, Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики подготовило "Список продуктов высокого риска в связи с высокопатогенным птичьим гриппом и коронавирусом".

Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции заявил председатель AQTA Гошгар Тахмазлы, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Руководитель агентства сообщил, что в список высокопатогенного птичьего гриппа входят живые птицы разных видов (однодневные птенцы, птицы племенного, мясного и яичного направления и т. д.), птицы в зоопарках, дикие и охотничьи птицы, инкубационные яйца, столовые яйца и яичные продукты, птичья сперма, домашняя птица (охлажденная, замороженная и т. д.), продукты из мяса птицы, мяса птицы и костная мука (используется в качестве корма), птичьи пух и перья. Помимо этого, в список продуктов высокого риска по коронавирусу входят холоднокровные и теплокровные дикие животные, животные в зоопарках, трофеи диких животных, рыба и рыбопродукты (охлажденные, замороженные и т.д.), морепродукты (охлажденные, замороженные и т.д.), мясопродукты животного происхождения, птицы и птицепродукты.

Следует отметить, что в целях усиления мер по борьбе с эпидемией коронавируса, возникшей в Китае и распространенной в ряде стран мира, AQTA ввело временные ограничения на импорт в Азербайджан живых животных, рыбы и морепродуктов из стран с риском инфекции.