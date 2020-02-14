Завершился прием документов в магистратуру высших учебных заведений Азербайджанской Республики и НАНА.

Как сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре, 15703 бакалавра подтвердили свои электронные заявления, передает Day.Az.

Из них в азербайджанский сектор заявления подали 14404, в русский сектор - 1299 бакалавров.

Отметим, вступительный экзамен в магистратуру пройдет 23 февраля.