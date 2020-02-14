https://news.day.az/society/1202945.html В Азербайджане завершился прием документов в магистратуру
В Азербайджане завершился прием документов в магистратуру
Завершился прием документов в магистратуру высших учебных заведений Азербайджанской Республики и НАНА.
Как сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре, 15703 бакалавра подтвердили свои электронные заявления, передает Day.Az.
Из них в азербайджанский сектор заявления подали 14404, в русский сектор - 1299 бакалавров.
Отметим, вступительный экзамен в магистратуру пройдет 23 февраля.
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