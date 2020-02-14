https://news.day.az/society/1203004.html Эвакуированных из Китая граждан Азербайджана завтра отправят в Баку
Эвакуированных из Китая граждан Азербайджана завтра отправят в Баку
Эвакуированных из Китая в Турцию граждан Азербайджана завтра выпишут из анкаринской больницы Зекаи Тахир Бурак.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.
Отмечено, что после выписки из больницы завтра в течение дня граждан Азербайджана отправят в Баку.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что 32 из 42 человек, эвакуированных из китайского города Ухань, где распространен коронавирус, уже выписаны домой.
"А шестерых граждан Азербайджана, троих граждан Грузии и гражданина Албании выпишут из больницы завтра", - отметил министр.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре