Эвакуированных из Китая в Турцию граждан Азербайджана завтра выпишут из анкаринской больницы Зекаи Тахир Бурак.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Отмечено, что после выписки из больницы завтра в течение дня граждан Азербайджана отправят в Баку.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что 32 из 42 человек, эвакуированных из китайского города Ухань, где распространен коронавирус, уже выписаны домой.

"А шестерых граждан Азербайджана, троих граждан Грузии и гражданина Албании выпишут из больницы завтра", - отметил министр.