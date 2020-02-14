Обнародованы медицинские услуги, которые не вошли в этом в этом году в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии, организованном для компаний-членов Азербайджано-Французской торговопромышленной палаты на тему "Повышение осведомленности по обязательному медицинскому страхованию", заведующий отделом по работе с региональными центрами Государственного агентства по ОМС Шукюр Эйвазов сообщил, что в этом году в систему не вошли услуги по обследованию и лечению психических расстройств, СПИДа, трансплантация органов, снабжение лекарствами в амбулаторном режиме, косметические процедуры и пластические операции, лечение сахарного диабета, талассемии, диализ, стоматологические услуги.

"Агентство работает над данным механизмом. Возможно, в последующие годы эти услуги будут включены в пакет ОМС. Это в основном заболевания, лечение которых финансируется в рамках государственных программ", - сказал Эйвазов.

Он добавил, что системой на предварительном этапе смогут воспользоваться около 27 процентов населения страны. В последнюю очередь к системе присоединятся Баку и Сумгайыт.

Заведующий отделом добавил, что основную финансовую нагрузку по применению ОМС государстве взяло на себя. Страховые взносы несовершеннолетних, лиц до 23 лет, учащихся заочно в профессиональных, среднеспециальных и высших учебных заведениях, пенсионеров, лиц, имеющих право на получение социального пособия, членов семей, получающих адресную государственную социальную помощь, будут оплачиваться из госбюджета.

В заключение Эйвазов подчеркнул, что с первого апреля взносы по ОМС будут взиматься только у работающих лиц.

"То есть, с учетом минимальной зарплаты в 250 манатов, ежемесячно будет взиматься сумма в размере 10 манатов. Гражданам, взносы по ОМС которых будут оплачиваться государством, и гражданам, лично оплачивающим эти взносы, будут оказываться одинаковые медицинские услуги", - уточнил Шукюр Эйвазов.