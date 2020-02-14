https://news.day.az/society/1203162.html Директор Института нефти и газа АН Азербайджана освобожден от должности
Директор Института нефти и газа АН Азербайджана освобожден от должности
Директор Института нефти и газа АН Азербайджана, академик Ибрагим Гулиев освобожден от должности по собственному желанию, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Исполнять обязанности директора Института поручено академику Фахреддину Гадирову.
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