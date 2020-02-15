В Низаминском районе баку столкнулись 4 автомобиля, пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Гара Гараева.

Согласно информации, пешеход внезапно вышел на дорогу перед автомобилем Renault, что привело к столкновению с автомобилями Opel и Mitsubishi. Водитель Opel Astra Аббасов Ниджат Тельман оглу 1996 года рождения, также попавший в цепное ДТП, получил травмы в результате аварии. Его доставили с третью Городскую Клиническую больницу.

Низаминское отделение полиции ведет расследование в связи со случившимся.