https://news.day.az/society/1203229.html Крупная цепная авария в Баку, есть пострадавшие - ФОТО
Крупная цепная авария в Баку, есть пострадавшие - ФОТО
В Низаминском районе баку столкнулись 4 автомобиля, пострадал один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Гара Гараева.
Согласно информации, пешеход внезапно вышел на дорогу перед автомобилем Renault, что привело к столкновению с автомобилями Opel и Mitsubishi. Водитель Opel Astra Аббасов Ниджат Тельман оглу 1996 года рождения, также попавший в цепное ДТП, получил травмы в результате аварии. Его доставили с третью Городскую Клиническую больницу.
Низаминское отделение полиции ведет расследование в связи со случившимся.
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