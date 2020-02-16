https://news.day.az/society/1203493.html В Баку пассажирский автобус сбил пешехода
В Баку пассажирский автобус сбил пешехода
В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пешеход получил тяжелую травму.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, недалеко от Сабунчинского рынка пассажирский рейсовый автобус №172 сбил шедшего по обочине дороги Мамедова Амира Рафиг оглу (1994 г.р.).
Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №3.
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