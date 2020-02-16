Благодаря тому, что в Баку проводятся международные соревнования по гимнастике азербайджанские поклонники этого вида спорта могут наблюдать за выступлениями известных во всем мире спортсменов. Об этом сказала Trend зрительница Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) Гюльнара Мустафаева, передает Day.Az.

"Я первый раз посещаю Национальную арену гимнастики, впечатления - шикарные. Пришла вместе с пятилетней внучкой, которая занимается и очень любит этот вид спорта. Внучка наблюдает за соревнованием с огромным интересом, можно даже сказать не отрывает взгляд от арены. Прекрасно, что в стране проводятся такие значимые соревнования. Это позволяет нашим детям увидеть выступления мастеров спорта, известных во всем мире", - сказала зрительница.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, приняли участие 150 гимнастов из 30 стран.