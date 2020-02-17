https://news.day.az/society/1203653.html Жуткое ДТП в Шамкире, двое погибших, четверо раненых - ФОТО
Жуткое ДТП в Шамкире, двое погибших, четверо раненых - ФОТО
В Шамкире произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух автомобилей марки Mercedes погибли Гасанов Али Мурсал оглу 1987 г.р. и Асланов Эльмеддин Мехбалы оглу 1985 г.р.
При ДТП пострадали 4 человека: Агаларов Шахин Абульфаз оглу 1984 г.р., Аскеров Анар Мирза оглу (1998 г.р.), Гасанов Эльвин Байрам оглу 1998 г.р. и Марданов Фарид Арзу оглу.
Пострадавшие помещены в Шамкирскую центральную районную больницу. Выясняются обстоятельства аварии
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