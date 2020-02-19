Согласно соответствующему решению Кабмина, проводится конкурс. По результатам конкурса решается, какие маршрутные линии будут обеспечены новыми автобусами. В данный момент проводится конкурс по 7 маршрутным линиям в Баку. В конкурсе принимают участие различные перевозчики, в том числе и ООО "BakuBus".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По результатам последнего конкурса, старые автобусы на маршрутных линиях №11, №30 и №40 заменят на автобусы "BakuBus". Остальные автобусы и 115 новых автобусов будут распределены в аналогичном порядке.