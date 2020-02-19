https://news.day.az/society/1204561.html Старые автобусы на этих маршрутах заменят на "BakuBus"
Старые автобусы на этих маршрутах заменят на "BakuBus"
Согласно соответствующему решению Кабмина, проводится конкурс. По результатам конкурса решается, какие маршрутные линии будут обеспечены новыми автобусами. В данный момент проводится конкурс по 7 маршрутным линиям в Баку. В конкурсе принимают участие различные перевозчики, в том числе и ООО "BakuBus".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
По результатам последнего конкурса, старые автобусы на маршрутных линиях №11, №30 и №40 заменят на автобусы "BakuBus". Остальные автобусы и 115 новых автобусов будут распределены в аналогичном порядке.
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