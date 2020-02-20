Причиной задержки в движении поездов на линии "Дарнагюль" - "Ази Асланов" бакинского метро стала плотность пассажиропотока, сообщил Trend в четверг руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, число пассажиров, использующих метро, в течение недели возросло.

"В связи с этим на станциях "Эльмляр Академиясы", "Кероглу", "Нариман Нариманов" были задержки в движении поездов в 5-8 минут в зависимости от станции. Причиной были не технические проблемы. Как известно, количество пассажиров ранее относительно сократилось в связи с каникулами в учебных заведениях. Сейчас же вновь наблюдается плотность пассажиропотока", - сказал Мамедов.