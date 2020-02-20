Стали известны даты "чершенбе" в Азербайджане в этом году.

Заместитель директора по научной работе Шамахинской астрофизической обсерватории, доктор философских наук Хидир Микаилов сообщил, что в этом году "су чершенбеси" наступит 25 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, "од чершенбеси" наступит 3 марта, "йель чершенбеси" - 10 марта, а "торпаг чершенбеси" (последний вторник перед Новрузом) - 17 марта. 19 марта будет праздничный вечер, а 20 марта считается праздничным днем.

Отметим, что в этом году в связи с праздником Новруз 20, 21, 22, 23 и 24 марта считаются нерабочими днями. По причине того, что в этом году 21 и 22 марта попадают на выходные дни, нерабочими днями будут также 25, 26 марта. Таким образом, нерабочие дни в этом году охватят период с 20 по 26 марта.