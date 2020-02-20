https://news.day.az/society/1204868.html Бывший зять избил Рагима Газиева
Бывший зять избил Рагима Газиева
Задержан бывший зять экс-министра обороны Рагима Газиева.
Глава пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана Эхсан Захидов подтвердил факт задержания, передает Day.Az.
По его словам, вчера на территории Ясамальского района Рагим Газиев был избит бывшим зятем Азизовым Рамилем Рафиг оглу. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции, Р.Азизов задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье 221.1 ("Хулиганство") Уголовного кодекса АР.
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