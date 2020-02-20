https://news.day.az/society/1204954.html В Баку автомобиль врезался в рекламный щит, есть погибшие
В Баку автомобиль врезался в рекламный щит, есть погибшие
В Баку автомобиль врезался в рекламный щит, есть погибшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация об этом поступила на горячую линию "112".
По сообщению, в Гарадагском районе Баку автомобиль марки Kia врезался в опору рекламного щита.
Прибывшие спасатели извлекли из автомобиля тела Абдуллаева Замана Фираил оглу 1981 г.р. и еще одного человека, личность которого уточняется.
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