В Баку автомобиль врезался в рекламный щит, есть погибшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация об этом поступила на горячую линию "112".

По сообщению, в Гарадагском районе Баку автомобиль марки Kia врезался в опору рекламного щита.

Прибывшие спасатели извлекли из автомобиля тела Абдуллаева Замана Фираил оглу 1981 г.р. и еще одного человека, личность которого уточняется.