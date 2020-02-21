https://news.day.az/society/1205006.html В Баку супруги скончались от угарного газа
В Баку супруги скончались от угарного газа
В Баку мужчина и женщина скончались, отравившись угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Тюркан Хазарского района столицы, в ванной комнате отравились угарным газом Натиг Джавадов (1961 г.р.) и его супруга Айтен Зейналова (1967 г.р.).
По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре