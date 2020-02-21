В Баку мужчина и женщина скончались, отравившись угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Тюркан Хазарского района столицы, в ванной комнате отравились угарным газом Натиг Джавадов (1961 г.р.) и его супруга Айтен Зейналова (1967 г.р.).

По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).